Депутат парламента Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура предложил не отказываться от закупки российской вакцины. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne 9 октября

Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез? © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк заявил Качура.

Ранее, 6 октября, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, возможность закупки для Украины российской вакцины от Covid-19 обсуждал с российским лидером Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

7 октября, подводя итоги саммита Украина-ЕС, президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что «Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений».

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, за последние сутки заразилось 5 728 человек, всего выявлено 256 266 случаев заболевания. Скончалось 4 887 человек, выздоровело 112 570.