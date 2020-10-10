«Если эффективность свою российская вакцина покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, мы будем обязаны закупать [вакцину], я считаю… Я скажу сейчас то, за что, наверно, часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан», — заявил Качура.
Ранее, 6 октября, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, возможность закупки для Украины российской вакцины от Covid-19 обсуждал с российским лидером Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
7 октября, подводя итоги саммита Украина-ЕС, президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что «Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений».
По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, за последние сутки заразилось 5 728 человек, всего выявлено 256 266 случаев заболевания. Скончалось 4 887 человек, выздоровело 112 570.