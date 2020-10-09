Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенный 27 сентября из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили 8 октября на сайте правительства страны

Армения пообещала пресечь попытки военного решения конфликта в Карабахе © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк запрещается агитация, ставящая под сомнение, критикующая и опровергающая обороноспособность Армении и Карабаха, и публикация соответствующих материалов.

За соблюдением этих правил будет следить полиция Армении. Сотрудники правоохранительных органов наделены полномочиями по временному изъятию или аресту печатного оборудования, радио- и аудиовещательной техники, копировальных аппаратов.

Около 30 лет назад Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война.

В сентябре 2020 года конфликт обострился. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.