Во многом процесс интеграции РФ и Белоруссии тормозится отказом от проведения выборов в нижнюю палату парламента Союзного государства (СГ). Об этом культуролог Сергей Киселев сказал в интервью изданию Украина.ру

Интеграция РФ и Белоруссии не поможет решить кризис в республике - Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По словам Киселева, организация парламента позволит создать открытый и легальный механизм субсидирования Белоруссии через бюджет СГ, который мог бы заменить «мутные схемы с экспортом нефтепродуктов, игры с контрабандой санкционных товаров» и прочее.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.