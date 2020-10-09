«Согласно договору, еще 20 лет назад должны были быть проведены прямые выборы 28 депутатов от Белоруссии и 75 — от России. Без работающей Палаты представителей парламента невозможно сформировать суд и Счетную палату Союзного государства, так как она должна утверждать состав этих органов», — отметил он.
По словам Киселева, организация парламента позволит создать открытый и легальный механизм субсидирования Белоруссии через бюджет СГ, который мог бы заменить «мутные схемы с экспортом нефтепродуктов, игры с контрабандой санкционных товаров» и прочее.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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