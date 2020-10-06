Реализация Союзного Договора - это единственная возможность преодолеть политический кризис в Белоруссии и не допустить всплесков насилия и хаоса в будущем. Интеграция позволит распространить российские права и свободы, демократическую культуру на Белоруссию, считает культуролог Сергей Киселев

Александр Лукашенко при поддержке России сумел удержать власть, провел инаугурацию 23 сентября. Однако протесты в Белоруссии продолжаются: акции оппозиции проходят регулярно, наиболее крупные — по выходным дням. То есть фактически политический кризис в стране продолжается.

- Сергей, на ваш взгляд, может ли реальная интеграция России и Белоруссии, то есть фактическая реализация Союзного договора, разрешить этот кризис? Эльвира Мирсалимова: Белорусский официоз целый год нагнетал антироссийскую истерию © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

— Реализация Союзного Договора — это единственная возможность преодолеть политический кризис в Белоруссии и не допустить всплесков насилия и хаоса в будущем. Интеграция позволит распространить российские права и свободы, демократическую культуру на Белоруссию, создав тем самым основу для стабильного развития страны.

- В экспертной среде оптимальным вариантом интеграции называется конфедерация. Вы согласны с этим тезисом?

— Союзное государство, как оно было задумано — это новый тип государственного устройства, не совсем конфедерация, так как государства в нём сохраняют свой суверенитет. Это скорее союз государств по типу ЕС, но с несколько большей степенью интеграции. Думаю что это и есть оптимальный вариант — прочный союз, но без «растворения» Белоруссии в России.

- Говоря об интеграции, что общего должно быть у Москвы и Минска: единый парламент, единая валюта? Что-то еще?

— В принципе всё прописано в договоре о создании Союзного Государства — Парламент, Суд, Счетная Палата, Совет Министров в который входят главы правительств и ключевые министры, единая валюта, отраслевые органы управления, единая группировка войск и т.д.

Даже предусмотрено создание общественных объединений союзного государства. Может быть, возникнет необходимость в создании союзных политических партий или альянсов партий двух стран.

- В случае создания конфедерации России и Белоруссии, какой дальнейший политический путь? Могут ли это быть, например, выборы общего парламента на всенародной основе?

— Думаю, что во многом процесс интеграции тормозится отказом от проведения выборов в нижнюю палату Парламента Союзного Государства. Согласно договору, еще двадцать лет назад должны были быть проведены прямые выборы 28 депутатов от Белоруссии и 75 от России. Без работающей Палаты представителей Парламента невозможно сформировать Суд и Счетную палату Союзного Государства, так как она должна утверждать состав этих органов.

Создание парламента позволит создать открытый и легальный механизм субсидирования Белоруссии через бюджет Союзного государства, который мог бы заменить мутные схемы с экспортом нефтепродуктов, игры с контрабандой санкционных товаров и прочее.

- На ваш взгляд, можно ли говорить, что Лукашенко уже медлит с реальными реформами и изменениями, которые могут вывести страну из политического кризиса? Если да, почему он это делает? Возможно, опасается грядущего трансфера власти и всячески пытается его отсрочить?

— Не думаю что Лукашенко медлит. Сейчас нужно успокоить ситуацию, убрать людей с улиц, понизить градус напряжения в обществе. Конституционная реформа не должна быть следствием уступок радикальной прозападной оппозиции управляемой из-за рубежа.

Есть реперные точки в процессе реформы и будущего трансферта власти. Первая из них — прошедшая инаугурация Лукашенко на должность президента. Следующая — проведение в конце года VI Всебелорусского собрания, на котором, видимо, будет обнародован проект изменений в конституцию и сроки проведения конституционного референдума.

Может быть, Лукашенко и пытается отсрочить трансферт власти, но он сам заинтересован в мягком переходе власти к преемнику, всем понятно, что это его последний срок, Лукашенко и сам говорил, что «засиделся» в должности. В конце концов, если он будет проводить демократические реформы и реализацию Союзного Договора я не вижу ничего плохого в том, что Александр Григорьевич доработал бы и до конца срока своих полномочий в 2025 году.

Но, скорее всего, он не захочет быть «хромой уткой» и объявит о досрочных президентский выборах в «путинском» стиле, внезапно, и когда никто не будет это ожидать. Примерно так же, как он провел свою инаугурацию.

Лукашенко сам кровно заинтересован оставить после себя сбалансированную политическую систему, а не авторитарный режим. У Александра Григорьевича большая семья, уезжать им некуда, ему совершенно невыгодно оставлять их судьбу на волю одного человека.

Система разделения властей и демократические процедуры дадут «семье» и приближенным, лично обязанным Лукашенко людям гораздо больше возможностей влиять на постлукашенковскую Белоруссию.

Поэтому я бы не стал торопить события. Они пока идут в правильном направлении — интеграции с Россией и демократизации, нужно немного подождать и успокоится.