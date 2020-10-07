Встреча запланирована на 20:00 (17:00 мск) «в тайном месте». На неё не позвали представителей парламентских партий «Кыргызстан» «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».

Оппозиционеры намерены избрать нового спикера законодательного собрания, сформировать новое парламентское коалиционное большинство для избрания премьер-министра страны.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться
Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться
© AP, Vladimir Voronin
Ранее стало известно, что НКС намерен присвоить себе полномочия президента, парламента и правительства.

Кроме того, НКС собирается провести люстрацию, отстранив от власти на 10 лет представителей трех вышеуказанных партий.

Напомним, вторые сутки в Киргизии наблюдается безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.

Экономика Киргизии в шоке. Протесты напугали банкиров страны
Экономика Киргизии в шоке. Протесты напугали банкиров страны
© REUTERS, Vladimir Pirogov
Появились несколько координационных советов, которые обещают вернуть Киргизию в правовое поле, но пока у них это не выходит.

Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.

На этом фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов.