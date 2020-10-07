Встреча запланирована на 20:00 (17:00 мск) «в тайном месте». На неё не позвали представителей парламентских партий «Кыргызстан» «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».
Оппозиционеры намерены избрать нового спикера законодательного собрания, сформировать новое парламентское коалиционное большинство для избрания премьер-министра страны.
Ранее стало известно, что НКС намерен присвоить себе полномочия президента, парламента и правительства.
Кроме того, НКС собирается провести люстрацию, отстранив от власти на 10 лет представителей трех вышеуказанных партий.
Напомним, вторые сутки в Киргизии наблюдается безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.
Появились несколько координационных советов, которые обещают вернуть Киргизию в правовое поле, но пока у них это не выходит.
Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.
На этом фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов.