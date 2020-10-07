Агентство получило в свое распоряжение готовый проект решения, который собираются подписать представители всех партий, входящих в НКС.
В нем в частности предлагается передать НКС государственную власть, причем НКС получает функции президента, парламента и правительства.
Парламент и Центральная избирательная комиссия должны быть распущены, кадровые назначения и увольнения остаются за НКС, отмечается в проекте решения.
В первую очередь НКС намеревается отправить в отставку судей, сотрудников прокуратуры, МВД и прочих органов, которые способствовали «незаконным решениям антинародного режима С. Жээнбекова и клана Матраимовых».
Кроме того, представители партий «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» отстраняются от власти на 10 лет, на этот срок им запрещается занимать госдолжности.
Вторые сутки в Киргизии наблюдается безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.
Появились несколько координационных советов, которые обещают вернуть Киргизию в правовое поле, но пока у них это не выходит.
Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.
На том фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов.