В мэрии Бишкека сообщили, что сейчас муниципалитет не находится под чьим-либо управлением. За последние 48 часов у города сменилось три «мэра». Один из них побыл в должности 15 часов, сообщает Sputnik Кыргызстан 7 октября

«Мы опровергаем информацию, что муниципалитет находится под управлением каких-то групп, координационного совета и самопровозглашенного мэра. Все должно быть в рамках правового поля и согласно законодательству», — говорится в сообщении мэрии.

На место Азиза Суракматова пришел Жоошбек Коеналиев. Его координационный совет по урегулированию ситуации в городе поменял на Мирлана Бекитаева, который пробыл в должности 15 часов.

В Киргизии пришли захватывать Генпрокуратуру - прокуроры обещают обороняться © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Алмаз Бакетаев. До сих пор он был вице-мэром Бишкека.

В ведомстве сообщили, что не смотря на неразбериху, хозяйствующие, топливно-энергетические и аварийные службы города продолжают работать.

5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.