«Мы опровергаем информацию, что муниципалитет находится под управлением каких-то групп, координационного совета и самопровозглашенного мэра. Все должно быть в рамках правового поля и согласно законодательству», — говорится в сообщении мэрии.
На место Азиза Суракматова пришел Жоошбек Коеналиев. Его координационный совет по урегулированию ситуации в городе поменял на Мирлана Бекитаева, который пробыл в должности 15 часов.
В среду, 7 октября, пресс-служба мэрии сообщила, что исполнять обязанности мэра будет Алмаз Бакетаев. До сих пор он был вице-мэром Бишкека.
В ведомстве сообщили, что не смотря на неразбериху, хозяйствующие, топливно-энергетические и аварийные службы города продолжают работать.
5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.
Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.