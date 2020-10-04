Он отметил, что и на юге, и на востоке, и в центральной части Украины «слуги народа» балансировали между «патриотическим» электоратом и людьми, которые выступают за мир.
Этот баланс обеспечивала именно разность мнений, которая была в переговорной команде, которая была ликвидирована отставкой Фокина.
«Это развеет иллюзии части украинского общества относительно того, что Зеленский и его команда могут достигнуть мира. Да, это будет стоить голосов на местных выборах», — подчеркнул Бортник.
По его мнению, «это даже хорошо и честно, что это случилось сейчас, а не после избирательной кампании».
Полностью прочитать его интервью можно здесь.
Напомним, Фокин ранее признал, что нет никаких доказательств того, что идет война Украины с Россией, что противоречит тезисам киевского режима.
Фокин также отмечал, что Украина должна предоставить всему Донбассу, а не только ДНР и ЛНР, особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы, чего требуют подписанные Киевом минские соглашения.
Все это вызвало резкое недовольство украинских радикалов во власти и в итоге привело к тому, что Зеленский подписал указ об отставке переговорщика.