То, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку заместителя главы делегации Киева в ТКГ Витольда Фокина, станет причиной потери голосов президентской партии «Слуга народа» на местных выборах, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 3 октября

Он отметил, что и на юге, и на востоке, и в центральной части Украины «слуги народа» балансировали между «патриотическим» электоратом и людьми, которые выступают за мир.

Этот баланс обеспечивала именно разность мнений, которая была в переговорной команде, которая была ликвидирована отставкой Фокина.

«Это развеет иллюзии части украинского общества относительно того, что Зеленский и его команда могут достигнуть мира. Да, это будет стоить голосов на местных выборах», — подчеркнул Бортник.

По его мнению, «это даже хорошо и честно, что это случилось сейчас, а не после избирательной кампании».

Устранение Фокина. Воюет ли Украина с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк здесь.

Напомним, Фокин ранее признал, что нет никаких доказательств того, что идет война Украины с Россией, что противоречит тезисам киевского режима.

Фокин также отмечал, что Украина должна предоставить всему Донбассу, а не только ДНР и ЛНР, особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы, чего требуют подписанные Киевом минские соглашения.

Все это вызвало резкое недовольство украинских радикалов во власти и в итоге привело к тому, что Зеленский подписал указ об отставке переговорщика.