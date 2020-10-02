Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с призывом давать лишь взвешенные комментарии по ситуации в Нагорном Карабахе, отвечающие официальной позиции государства, и не провоцировать враждебные настроения. Запись он разместил 2 октября на своей странице в Facebook

Ранее депутат от «Слуги народа» Людмила Марченко рассказала, что Украина якобы готова предоставить военную и гуманитарную поддержку в нагорнокарабахском конфликте Азербайджану. Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo Министр призвал представителей власти высказывать взвешенные комментарии, совпадающие с официальной позицией государства, и «не играть чужими эмоциями». «Украина является домом армянской и азербайджанской диаспоры. Важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех проживающих в Украине этнических общин. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее законодательство в Украине», — заключил он. Обращение также опубликовали в Telegram-канале партии «Слуга народа». Ранее министр МВД Арсен Аваков, комментируя высказывание Марченко, заявил, что «для фантазирующих депутатов надо всей страной поискать таблетки». — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной…

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201002/1029117694.html А вот медицинскую помощьтаблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной…