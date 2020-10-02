Ранее депутат от «Слуги народа» Людмила Марченко рассказала, что Украина якобы готова предоставить военную и гуманитарную поддержку в нагорнокарабахском конфликте Азербайджану.
Кулеба отметил, что каждый парламентарий имеет право высказать личную точку зрения по любому вопросу. Однако решение об оказании помощи иностранному государству принимает исключительно правительство и президент Украины, подчеркнул он.
Министр призвал представителей власти высказывать взвешенные комментарии, совпадающие с официальной позицией государства, и «не играть чужими эмоциями».
«Украина является домом армянской и азербайджанской диаспоры. Важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех проживающих в Украине этнических общин. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее законодательство в Украине», — заключил он.
Обращение также опубликовали в Telegram-канале партии «Слуга народа».
Ранее министр МВД Арсен Аваков, комментируя высказывание Марченко, заявил, что «для фантазирующих депутатов надо всей страной поискать таблетки».
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201002/1029117694.html