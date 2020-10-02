Ранее президент Украины Владимир Зеленским пообещал превратить страну в «рай для инвесторов».
По словам Лесева, чтобы вложиться в дорожное строительство на Украине, инвестору придется приготовить откат в 20%. Если в строительство жилого комплекса — завести связи с местными чиновниками, чтобы получить землеотвод. Если в сельское хозяйство — обзавестись защитой со стороны силовых структур, чтобы избежать атаки рейдеров.
«Сегодня самое выгодное вложение у иностранцев в Украине — это покупка облигаций внешнего займа, да и то туда вход только для своих, потому что это откровенное мародерство украинского бюджета. Чтобы инвестировать в Украину сегодня, нужно быть очень отчаянным инвестором», — заявил писатель.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.