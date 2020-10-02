Сегодня самое выгодное вложение у иностранцев на Украине - это покупка облигаций внешнего займа, и то туда «вход только для своих». Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинское руководство неправильно трактует понятие «инвестиции» – экономист © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленским пообещал превратить страну в «рай для инвесторов».

По словам Лесева, чтобы вложиться в дорожное строительство на Украине, инвестору придется приготовить откат в 20%. Если в строительство жилого комплекса — завести связи с местными чиновниками, чтобы получить землеотвод. Если в сельское хозяйство — обзавестись защитой со стороны силовых структур, чтобы избежать атаки рейдеров.

«Сегодня самое выгодное вложение у иностранцев в Украине — это покупка облигаций внешнего займа, да и то туда вход только для своих, потому что это откровенное мародерство украинского бюджета. Чтобы инвестировать в Украину сегодня, нужно быть очень отчаянным инвестором», — заявил писатель.

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