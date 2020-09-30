Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Армению и Азербайджан воздержаться от военных действий, которые могут нарушить права человека в регионе. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда

Дмитрий Абзалов: США ведут контригру против России, пытаясь вовлечь ее в карабахский конфликт © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 регламента суда суд попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности, военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и их здоровью», — говорится в сообщении.

ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта.

В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.