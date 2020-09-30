«Манипуляциями в местных избиркомах при участии людей из прошлой власти "слуги" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в области оппозиционную партию — ОПЗЖ», — сказано в заявлении.
Уточняется, что партия в ближайшее время назовет всех участников этих действий, «и все они будут нести ответственность перед законом».
Парламент Украины назначил очередные местные выборы на 25 октября, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.