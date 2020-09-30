Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявила, что ее пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы, говорится в заявлении, опубликованном 29 сентября на сайте политсилы

Местные выборы в Одессе: политический корабль "Жемчужины у моря" уходит в самостоятельное плавание © culturemeter.od.ua

Уточняется, что партия в ближайшее время назовет всех участников этих действий, «и все они будут нести ответственность перед законом».

Парламент Украины назначил очередные местные выборы на 25 октября, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.