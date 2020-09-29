Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с депутатами Европейского парламента заявил, что сегодня неизменный курс в Европу еще более актуален для Украины, чем раньше, сообщается на официальном сайте президента Украины 29 сентября

По словам Зеленского, сейчас европейская поддержка очень нужна Украине. Президент напомнил, что уже через неделю должен состояться саммит Украина-ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным.

«Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, — это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам — как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и уже находящимся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма», — сказал Зеленский.

В Европарламенте заговорили об отмене безвиза с Украиной © commons.wikimedia.org, Diliff

Обсудили участники видеоконференции также вопрос строительства мемориального комплекса-музея в рамках проекта «Голоса: свидетельство Холокоста из Украины».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 23 сентября сказал Зеленскому, что «Европейский союз не является благотворительной организацией или банкоматом».

Правда, позже эту фразу удалили из текста статьи на сайте Европейской службы внешних действий.