Число жертв коронавируса во всем мире превысило один миллион человек, однако реальное число смертей от COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика. Об этом 29 сентября заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Райан добавил, что при этом страны вряд ли намеренно списывают на коронавирус несчастные случаи или другие заболевания, чтобы успокоить граждан.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал количество жертв пандемии коронавируса ошеломляющим. Он призвал всех продолжать носить медицинские маски и мыть руки, а также сохранять социальную дистанцию, чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей.