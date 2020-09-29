«Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных», — сказал он.
Райан добавил, что при этом страны вряд ли намеренно списывают на коронавирус несчастные случаи или другие заболевания, чтобы успокоить граждан.
Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал количество жертв пандемии коронавируса ошеломляющим. Он призвал всех продолжать носить медицинские маски и мыть руки, а также сохранять социальную дистанцию, чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей.