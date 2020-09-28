Во вторник, 29 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Литве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом 28 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на газету «Фигаро»

«Кризис авторитаризма». Макрон объяснил, почему Лукашенко должен покинуть свой пост © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее Макрон заявил, что в Белоруссии произошел «кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы». Французский лидер призвал Лукашенко покинуть пост президента страны.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где литовский Сейм признал ее законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 26 сентября без участия представителей иностранных держав.