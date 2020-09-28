По словам вице-премьера, обломки самолета собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в Чугуеве. В том числе обнаружены и черные ящики.
«Бортовые самописцы (черные ящики) найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней», — сообщил Уруский.
Также вице-премьер сообщил, что позже специалисты попытаются сложить из обломков разрушенный самолет, чтобы более детально разобраться в причинах произошедшего.
Военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева 25 сентября во время совершения учебного полета. На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета. Выжил только один курсант.
На данный момент у Государственного бюро расследований несколько версий случившегося: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащая техническая подготовка борта к полету.