Между экономически и политически обоснованными решениями относительно транзита грузопотоков Белоруссия выбрала последнее. Об этом главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Порт Калининграда готов к транзиту грузопотока из Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что в качестве контрмер на санкции Польши и Литвы Минск откажется от литовских портов для экспорта своей продукции, в основном удобрений и нефтепродуктов.

По словам Дзерманта, в экономическом плане транзит через Прибалтику выгоднее для Белоруссии, так как дополнительные 300 км увеличивают цену на грузопоток.

«Но если включатся политические механизмы или будут предложены скидки, то это будет дополнительным стимулом. Насколько я понимаю, белорусская сторона приняла политическое решение. Это означает, что все равно будут прорабатываться маршруты», — сказал он.

Эксперт отметил, что под вопросом остается только дата начала переориентации. По его мнению, это произойдет не раньше, чем через год, потому что логистические схемы выстраиваются достаточно долго.

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