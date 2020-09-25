Европейские власти игнорируют государственную поддержку, которую получают нацисты на Украине, сказал политолог Михаил Погребинский в ходе мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

Он напомнил, что недавно в ФРГ начали следствие по поводу группы любителей Гитлера и нацизма в одном из полицейских управлений.

«Они публиковали возмутительные фотографии — мигранты в газовых камерах и так далее. Началось расследование, и вполне вероятно, что они будут осуждены», — отметил эксперт.

При этом на Украине нацификация идет полным ходом при поддержке государства, добавил он.

«Принято решение пару дней назад о том, что символика дивизии ваффен-СС «Галичина» не является нацистской, и поэтому никаких наказаний за ее использование нет», — констатировал Погребинский.

Уроки ненависти. Кто и как под видом летнего лагеря учит украинских детей национализму © предоставлено автором

Погребинский также сообщил, что недавно одна украинская журналистка попыталась выяснить, откуда идет финансирование ультраправых организаций, после чего начались угрозы в ее адрес, вплоть до того, что она была вынуждена уехать из страны.

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.