«Не будет выполнять — признаем Донбасс». Марков о том, что РФ должна требовать от Киева
«Не будет выполнять — признаем Донбасс». Марков о том, что РФ должна требовать от Киева
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
«Вопрос независимости — это повышение уровня субъектности… Эти люди умеют решать проблемы сами… Просто для этого необходимо создать условия… Если заработает экономика в Донбассе, то это и уровень субъектности повысит, договороспособность повысит и даст возможность вести прямой диалог между Киевом и Донбассом», — заявил социолог.

Таким образом, по его словам, на сегодняшний день признание статуса республик — это «промежуточная история» и не самоцель для Донбасса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.