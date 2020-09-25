«Вопрос независимости — это повышение уровня субъектности… Эти люди умеют решать проблемы сами… Просто для этого необходимо создать условия… Если заработает экономика в Донбассе, то это и уровень субъектности повысит, договороспособность повысит и даст возможность вести прямой диалог между Киевом и Донбассом», — заявил социолог.
Таким образом, по его словам, на сегодняшний день признание статуса республик — это «промежуточная история» и не самоцель для Донбасса.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.