Фактор признания для ЛДНР имеет огромное символическое значение, но сейчас не это главное, а повышение уровня субъектности. Об этом российско-украинский социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не будет выполнять — признаем Донбасс». Марков о том, что РФ должна требовать от Киева © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Таким образом, по его словам, на сегодняшний день признание статуса республик — это «промежуточная история» и не самоцель для Донбасса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.