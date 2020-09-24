Профицит ввезенных из РФ вагонов с продлеваемым сроком эксплуатации на Украине может привести к полной остановке вагоностроительной отрасли страны. Об этом 24 сентября заявил генеральный директор «Аурум Груп», в состав которой входит производитель вагонов «Дизельный завод», Андрей Жарий, передает Интерфакс-Украина

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