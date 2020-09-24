«Сегодня сложилась катастрофическая ситуация с внутренним производством грузовых вагонов (их локализация в Украине превышает 95-97%), в первую очередь, из-за колоссального профицита ввезенных из РФ списанных вагонов и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Поэтому 2021-й может стать годом полной остановки украинского грузового вагоностроения», — заявил он.
Согласно приведенным данным, к настоящему времени на Украине зарегистрировано около 190 тыс. грузовых вагонов частной и госсобственности.
Также отмечается, то за счет продления сроков эксплуатации около 64 тыс. вагонов (43,5% всего подвижного состава) исчерпали нормативный ресурс. При этом за 2016-2019 гг. на Украину было ввезено из РФ 18 тыс. списанных вагонов.