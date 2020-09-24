«Те, кто выступает за экономическую интеграцию и политическое решение проблемы, к власти на следующих выборах не придут. Они могут стать крупнейшей партией в парламенте, но будут там в абсолютном меньшинстве, по сравнению с проамериканской коалицией. Чтобы они победили, должно пройти еще 5-10 лет», — считает эксперт.
Таким образом в ближайшее время восстановление нормальных отношений с Украиной и интеграция Донбасса в ее экономические системы невозможно.
«Решение украинско-донбасского конфликта по оптимистическому сценарию станет возможным через 5-7 лет, а пессимистический вариант — это 10-15 лет. Экономике республик придется развиваться без серьезного взаимодействия с Украиной еще очень долго. Таким образом, Россия должна сделать еще несколько шагов для интеграции Донбасса в свою экономику. То есть это вопрос политический, решение может быть принято завтра, а может — через пять лет», — рассказал Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешнем украинском правительстве невозможно выполнение Минских соглашений, цель которых — достичь мирного урегулирования в Донбассе.