Следующий электоральный цикл на Украине не принесет перемены общественного мнения, которая позволила бы прийти к власти сторонникам мирного урегулирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Донбасс: «Готовы к любому развитию событий» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Таким образом в ближайшее время восстановление нормальных отношений с Украиной и интеграция Донбасса в ее экономические системы невозможно.

«Решение украинско-донбасского конфликта по оптимистическому сценарию станет возможным через 5-7 лет, а пессимистический вариант — это 10-15 лет. Экономике республик придется развиваться без серьезного взаимодействия с Украиной еще очень долго. Таким образом, Россия должна сделать еще несколько шагов для интеграции Донбасса в свою экономику. То есть это вопрос политический, решение может быть принято завтра, а может — через пять лет», — рассказал Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешнем украинском правительстве невозможно выполнение Минских соглашений, цель которых — достичь мирного урегулирования в Донбассе.