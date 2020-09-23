Ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, которые в 2016 году приобрели акции АО «Мотор Сич», Ван Цзин считает, что успешная коммерческая деятельность украинского предприятия требует планирования и огромных инвестиций. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина» 22 сентября

«Как инвестора, меня очень удивляет один вопрос — почему кроме нас никого по-настоящему не волнует вопрос выживания "Мотор Сич"? Чтобы получить бóльшую долю рынка на крупнейшем, наиболее быстрорастущем в мире китайском рынке, занять на нем более сильные позиции и получить перспективы развития, компания должна сформулировать и реализовать стратегический среднесрочный и долгосрочный план развития своей продукции и услуг. Почему до сих пор ничего этого не произошло и не происходит?», — сказал Ван Цзин.

Он отметил, что Украина сохраняет позиции одного из крупнейших зарубежных поставщиков двигателей в Китай. Но напомнил, что даже уникальный во всем мире турбореактивный двухконтурный двигатель D-18T производства «Мотор Сич», мощный турбовальный двигатель D-136 и самый классический турбовальный двигатель серии ТВ3-117 вскоре столкнутся с серьезными вызовами и конкуренцией со стороны китайских и мировых аналогов, если компания не сможет в ближайшее время восстановить нормальную деятельность, чтобы заняться разработками и модернизацией двигателей.

По словам Ван Цзина, его компания готова инвестировать большие средства в модернизацию двигателей и инженерные разработки. Он отметил, что это единственный способ сохранить краткосрочные конкурентные преимущества украинской компании.

«Компания "Мотор Сич" быстро приходит в упадок, и мы как инвесторы несем огромные убытки. И все это просто потому, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых вообще не должно было произойти. А источник всех этих обстоятельств находится далеко не на коммерческом уровне. По сегодня мы так и не знаем, что послужило причиной того, что наши законные права и интересы были безосновательно нарушены, и более того мы даже не получили никаких четких объяснений», — заявил акционер Beijing Skyrizon, говоря об аресте акций.

США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В начале августа DCH заявила о договоренности с китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского предприятия «Мотор Cич». Компании подали совместное заявление в АМКУ на покупку предприятия, в том числе DCH претендует на более чем 25% акций.

В свою очередь АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО «Мотор Сич», в том числе приобретения без получения разрешения ведомства, начатого по собственной инициативе.