Скандальный блогер Станислав Домбровский стал кандидатом на пост мэра Одессы. Соответствующее решение на заседании принял Одесский избирком, передает УНИАН в среду, 23 сентября

Бритвой по горлу. Как в Одессе борются за кресло мэра © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк постановлению избиркома, Домбровский является главным редактором газеты «Гонзо ТВ», судимости у кандидата отсутствуют.

В июле 2020 года Домбровский, по данным следствия, избил участника ООС, в связи с чем его направили в СИЗО. В конце месяца в зале суда блогер перерезал себе горло, услышав постановление.

Домбровского доставили в больницу, Одесский апелляционный суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Блогер утверждает, что в случае с избиением не виноват и лишь заступился за товарища.