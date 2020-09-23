Согласно постановлению избиркома, Домбровский является главным редактором газеты «Гонзо ТВ», судимости у кандидата отсутствуют.
В июле 2020 года Домбровский, по данным следствия, избил участника ООС, в связи с чем его направили в СИЗО. В конце месяца в зале суда блогер перерезал себе горло, услышав постановление.
Домбровского доставили в больницу, Одесский апелляционный суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Блогер утверждает, что в случае с избиением не виноват и лишь заступился за товарища.