Калининградский морской торговый порт готов принять грузы из Белоруссии. Об этом 22 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления порта Андрея Колесника

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко заявил, что в качестве контрмер на санкции Польши и Литвы Минск откажется от литовских портов для экспорта своей продукции, в основном удобрений и нефтепродуктов.

По оценкам Минтранспорта Литвы, в минувшем году через порт Клайпеды прошло 15,5 миллионов тонн белорусских грузов, что составило более 30% грузопотока.

По словам Андрея Колесника, возможности Калиниградского порта сейчас не используются полностью. Например, в этом году через порт экспортировали лишь 63 тысячи тонн нефтепродуктов, тогда как ранее объемы экспорта достигали более полумиллиона тонн.

Перевалка калийных удобрений из Белоруссии через порт Калининграда не раз обсуждалась за последние 20 лет. Порт даже был готов построить и специализированный терминал, однако это так и не было сделано.

«Но и сегодня этот вопрос решаем. Даже с учетом того факта, что белорусские грузы пойдут транзитом через Литву в Калининград, а не в порт Клайпеды. Партнеры могут поднять железнодорожный тариф в ответ на решение Беларуси. Но тогда Литва лишится не только доходов от железнодорожного транзита, но и доходов от перевалки в Клайпеде, если братская республика откажется от экспорта через этот порт», — объяснил Колесник.

Как рассказал в интервью Украина.ру шеф-редактора издания RuBaltic.Ru Александр Носович, транзит — это очень консервативная сфера.

По его словам, маршрутные грузопотоки формируются десятилетиями, поэтому переориентация белорусского транзита на 2021 год совершенно нереальный срок.