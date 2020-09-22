Если Германия «сдаст» газопровод «Северный поток-2», то не только накажет Россию за якобы отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом в интервью изданию «БИЗНЕС Online» рассказал немецкий политолог Александр Рар

По его словам, отказ от «Северного потока-2» будет означать признание Германией вассальной зависимости от США.

«И все эти битвы, которые Германия вне зависимости от России вела с американцами, будут проиграны. Причем банально. Правительство Германии пыталось все время объявлять, что это коммерческий проект, а не политический. А сейчас возвращаться и говорить, что это, оказывается, не коммерческий проект, а все-таки политический, было бы смешно», — объяснил Александр Рар.

Политолог утверждает, что вся логика говорит о том, что нынешнее правительство станет строить «Северный поток».

«Если Меркель уйдет и правительство Германии в сентябре следующего года поменяется, а «Северный поток» к тому времени еще не будет достроен, тогда и поговорим о серьезных опасностях для этого проекта. А пока я их не вижу, несмотря на все крики, шум и стуки по столу», — сказал политолог.

Немецкие политики, в том числе глава МИД Германии Хайко Маас, призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите».