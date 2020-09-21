По его словам, это приоритетный вариант, оптимальный как для Москвы, так и для Минска.
«Совершенно очевидно, что в первую голову это будет военная интеграция. Во вторую — валютная интеграция. Политические вопросы будут отложены на последнюю стадию интеграции», — отметил политолог.
Договор о создании Союзного государства (СГ) России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года.
СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
Напомним, Советский Союз был конфедеративным государством, что в момент ослабления центральной власти в начале 90-х годов прошлого века ускорило его распад.