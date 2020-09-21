Союзное государство России и Белоруссии может пойти по пути создания конфедерации, рассказал в интервью изданию Украина.ру гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

По его словам, это приоритетный вариант, оптимальный как для Москвы, так и для Минска.

«Совершенно очевидно, что в первую голову это будет военная интеграция. Во вторую — валютная интеграция. Политические вопросы будут отложены на последнюю стадию интеграции», — отметил политолог.

Над пропастью во Ржеве. Точка невозврата Союзного государства Россия-Белоруссия не пройдена © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Напомним, Советский Союз был конфедеративным государством, что в момент ослабления центральной власти в начале 90-х годов прошлого века ускорило его распад.