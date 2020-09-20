Таджикистан существует только благодаря тому, что там находится российская военная база. Если это базы не будет, в республике снова начнется гражданская война, которая практически уничтожила это государство в 1990х годах. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко объяснил, почему в Киргизии вдруг заговорили о воссоединении с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что в тот момент Россия стабилизировала обстановку в республике и взяла под контроль границу с Афганистаном, Таджикистан сложно было назвать государством.

«Сейчас это небогатое, но нормальное, цельное государство, более-менее подконтрольное центральным властям. Но опять-таки, все это только до тех пор, пока Россия обеспечивает его военно-политическую защиту», — указал Ищенко.

Тем не менее, по его мнению, власти Таджикистана вовсе не стремится к интеграции с Россией, пытаются уменьшить российское влияние в обществе за счет таджикизации, и этот выбор ничего плохого пока им не приносит.

Власти страны понимают, подчеркнул политолог, что вне зависимости от проводимой ими внутренней политики, Москва будет сохранять военно-политическое присутствие в регионе, потому что это выгодно для безопасности России.