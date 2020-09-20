С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России, подразделения которой в 2004 году были преобразованы в 201-ю российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. Пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года.
Эксперт отметил, что в тот момент Россия стабилизировала обстановку в республике и взяла под контроль границу с Афганистаном, Таджикистан сложно было назвать государством.
«Сейчас это небогатое, но нормальное, цельное государство, более-менее подконтрольное центральным властям. Но опять-таки, все это только до тех пор, пока Россия обеспечивает его военно-политическую защиту», — указал Ищенко.
Тем не менее, по его мнению, власти Таджикистана вовсе не стремится к интеграции с Россией, пытаются уменьшить российское влияние в обществе за счет таджикизации, и этот выбор ничего плохого пока им не приносит.
Власти страны понимают, подчеркнул политолог, что вне зависимости от проводимой ими внутренней политики, Москва будет сохранять военно-политическое присутствие в регионе, потому что это выгодно для безопасности России.