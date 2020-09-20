Ранее бывший посол Киргизии в России Раимкул Аттокуров заявил о том, что в Кыргызстане на бытовом уровне обсуждают возможность вхождения в состав РФ, но сам он против такого решения.
Эксперт пояснил, что даже те киргизы и таджики, которые не собираются становиться гражданами РФ, все равно зарабатывают деньги на содержание своих семей в России, и поэтому максимальная интеграция для подобных государств выгодна.
«Поэтому там всегда будут присутствовать элитные группировки, которые будут заинтересованы во вступлении в состав России. Тем более, что существуют еще и внешние угрозы, которые эти государства могут минимизировать или ликвидировать только с помощью России», — указал Ищенко.
Но в этих же странах, подчеркнул политолог, всегда будут присутствовать другие элитные группировки, благосостояние которых основывается на национальном суверенитете, и чем сильнее в обществе будет стремление к интеграции с РФ, тем сильнее этому будут сопротивляться.