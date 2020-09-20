Разговоры о воссоединении с Россией всегда будут присутствовать в тех странах, которые не просто зависят от российского рынка, но и от российского рынка труда. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Сегодня Киргизия является вассальным государством России - Грозин © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Раимкул Аттокуров заявил о том, что в Кыргызстане на бытовом уровне обсуждают возможность вхождения в состав РФ, но сам он против такого решения.

Эксперт пояснил, что даже те киргизы и таджики, которые не собираются становиться гражданами РФ, все равно зарабатывают деньги на содержание своих семей в России, и поэтому максимальная интеграция для подобных государств выгодна.

«Поэтому там всегда будут присутствовать элитные группировки, которые будут заинтересованы во вступлении в состав России. Тем более, что существуют еще и внешние угрозы, которые эти государства могут минимизировать или ликвидировать только с помощью России», — указал Ищенко.

Но в этих же странах, подчеркнул политолог, всегда будут присутствовать другие элитные группировки, благосостояние которых основывается на национальном суверенитете, и чем сильнее в обществе будет стремление к интеграции с РФ, тем сильнее этому будут сопротивляться.