Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал хорошим предложением идею о переносе переговоров по Донбассу из Минска в Австрию. Он заявил об этом в интервью изданию «Страна UA»

Копатько: Там, где Кравчук, ничего хорошего не будет © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Себастьян Курц заявил, что его страна готова предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, если такое решение примут Киев и Москва. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что Киев не видит необходимости переносить площадку из Минска, но следит за ситуацией в Белоруссии и может принять такое решение при необходимости.

«Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Белоруссии не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно», — сказал политик.

Тем не менее, добавил Кравчук, если ничего не изменится, нужно будет искать другую площадку, однако решение о переносе принимает ОБСЕ как модератор.

Речь идет о площадке международного характера, и решение будут принимать на международном уровне, резюмировал он.