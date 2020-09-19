Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна готова предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, если такое решение примут Киев и Москва. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что Киев не видит необходимости переносить площадку из Минска, но следит за ситуацией в Белоруссии и может принять такое решение при необходимости.
«Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Белоруссии не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно», — сказал политик.
Тем не менее, добавил Кравчук, если ничего не изменится, нужно будет искать другую площадку, однако решение о переносе принимает ОБСЕ как модератор.
Речь идет о площадке международного характера, и решение будут принимать на международном уровне, резюмировал он.