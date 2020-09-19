Ранее Офис президента Украины призвал белорусские власти прекратить создавать напряжение на границе и не обнадеживать хасидов заявлениями о том, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.
«Нам достаточно обидно, что белорусские власти повели себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам», — заявил Енин.
По его словам, «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко» способствовал въезду на территорию республики большого количества паломников и их транзита до границы с Украиной, подвергая указанных людей опасности.
Дипломат также обратил внимание, что с 10 сентября Белоруссия включила Израиль в так называемую «красную зону», то есть, согласно белорусскому законодательству, даже транзитный въезд из этой категории стран запрещен.
Во вторник, 15 сентября, Лукашенко поручил правительству связаться с Кабмином Украины, чтобы обеспечить пропуск паломников-хасидов через белорусско-украинскую границу.
На днях в ожидании пропуска через белорусско-украинскую границу в приграничных районах Белоруссии находились около 1,2 тысячи верующих. В пятницу, 18 сентября, после пяти суток ожидания хасиды начали покидать пункты пропуска и уезжать в глубь территории Белоруссии.