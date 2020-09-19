Замглавы МИД Украины Евгений Енин считает, что ситуация со скоплением хасидов на белорусско-украинской границе было создана властями Белоруссии умышленно. Он сказал об этом в интервью «Радио Свобода» 18 сентября

«Поступили по-человечески»: Макей отверг обвинения Киева в ситуации с хасидами © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Нам достаточно обидно, что белорусские власти повели себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам», — заявил Енин.

По его словам, «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко» способствовал въезду на территорию республики большого количества паломников и их транзита до границы с Украиной, подвергая указанных людей опасности.

Дипломат также обратил внимание, что с 10 сентября Белоруссия включила Израиль в так называемую «красную зону», то есть, согласно белорусскому законодательству, даже транзитный въезд из этой категории стран запрещен.

Во вторник, 15 сентября, Лукашенко поручил правительству связаться с Кабмином Украины, чтобы обеспечить пропуск паломников-хасидов через белорусско-украинскую границу.

На днях в ожидании пропуска через белорусско-украинскую границу в приграничных районах Белоруссии находились около 1,2 тысячи верующих. В пятницу, 18 сентября, после пяти суток ожидания хасиды начали покидать пункты пропуска и уезжать в глубь территории Белоруссии.