Заявление члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД республики для проверки. Об этом сообщили в штабе экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико, передает РИА Новости 18 сентября

Белорусской оппозиционерке Колесниковой продлили арест © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ для проведения проверки», — сообщили в штабе.

В августе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали КС с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. Сейчас практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами республики.

Колесникова была задержана 7 сентября. Ее соратники утверждают, что власти хотели насильно вывезти ее на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.

Позднее СК сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат говорила, что сама оппозиционерка расценивает произошедшее с ней как похищение.