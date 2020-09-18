Главная ошибка белорусских властей состоит в том, отметил политик, что они не развивали политическую систему страны — в Белоруссии не было выборов по партийным спискам, которые давным-давно требовалось провести, и до сих пор не провели конституционную реформу.
«Не было бы таких сложных президентских выборов, если бы мы все это сделали, например, в 2015 году», — указал Гайдукевич.
Если страна сама не занимается конфигурацией политического поля, то рано или поздно ее заставят это сделать, что как раз подтверждает сегодняшний политический кризис, добавил он.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.