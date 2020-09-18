Несмотря на то, что Запад активно вмешивается в белорусский кризис, протесты в республике не были бы возможны без внутреннего фактора. Об этом рассказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«Не было бы таких сложных президентских выборов, если бы мы все это сделали, например, в 2015 году», — указал Гайдукевич.

Если страна сама не занимается конфигурацией политического поля, то рано или поздно ее заставят это сделать, что как раз подтверждает сегодняшний политический кризис, добавил он.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.