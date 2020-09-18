Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически заявляет, что никакой интеграции не будет и что он лишь может обеспечить транзит российских углеводородов через территорию республики и сохранить существующие торгово-экономические цепочки, чтобы Москва не понесла убытков. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Россия должна быть готова к тому, чтобы работать с Белоруссией без Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Реверс нефти много раз обсуждался, и технически этот реверс осуществить достаточно сложно, для этого надо перестраивать насосные станции. Но Лукашенко демонстрирует готовность пойти на конфронтацию даже в условиях своего не очень устойчивого положения», — констатировал Безпалько.

Это своеобразная благодарность за то, что Россия помогла ему устоять, на данный момент признав его легитимным, и за помощь, которую оказывают российские медиа, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.