Пребывание паломников-хасидов в Белоруссии изначально находится на контроле президента республики Александра Лукашенко, который поручил оказать им всю необходимую помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» 15 сентября

Паломники-хасиды застряли на границе Белоруссии и Украины © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Белорусские пограничники пропустили более 700 человек, а украинские коллеги заблокировали границу! Таким образом, сотни людей оказались в нейтральной полосе. Белорусская сторона организовала подвоз воды, Красный Крест предоставил все необходимые вещи (даже палатки)», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко меры по обеспечению порядка на границе с Белоруссией.

Для усиления прикрытия белорусского участка были задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.