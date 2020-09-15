Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи паломников-хасидов, которые пытаются попасть в украинскую Умань на празднование Рош ха-Шана, застряли на украинско-белорусской границе.
«Белорусские пограничники пропустили более 700 человек, а украинские коллеги заблокировали границу! Таким образом, сотни людей оказались в нейтральной полосе. Белорусская сторона организовала подвоз воды, Красный Крест предоставил все необходимые вещи (даже палатки)», — говорится в сообщении.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко меры по обеспечению порядка на границе с Белоруссией.
Для усиления прикрытия белорусского участка были задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.