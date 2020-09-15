На своей странице в соцсети Кличко написал, что попал в мистическую историю старого Киева, когда гулял вечером на Ярославском валу.
«Увидел в кафе одну интересную парочку… Когда возвращался, кафе закрывалось и выбежал на тротуар официант в поисках клиента, который забыл телефон. И доверил мне, как мэру города, отыскать владельца. Дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского», — рассказал мэр.
Градоначальник опубликовал в сети фото экрана чужого телефона, на котором один из контактов в WhatsApp обозначен ником «Палец».
Кличко написал, что владелец может забрать аппарат, обратившись на линию 15-51.
Почему мэр Киева не захотел отдать телефон лично, раз так уверен в том, чей он, Кличко не объяснил.
Андрей Пальчевский — один из кандидатов на пост мэра столицы Украины, уроженец Киева, предприниматель, телеведущий, а также лидер партии «Победа Пальчевского». Ранее состоял в российской «Партии любителей пива».