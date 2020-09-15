Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как официант кафе в центре города вручил ему телефон спутницы одного из кандидатов в мэры Киева Андрея Пальчевского. Историей он поделился в Facebook 14 сентября

Кличко вышел на подиум Украинской недели моды в форме охранника © Ukrainian Fashion Week

«Увидел в кафе одну интересную парочку… Когда возвращался, кафе закрывалось и выбежал на тротуар официант в поисках клиента, который забыл телефон. И доверил мне, как мэру города, отыскать владельца. Дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского», — рассказал мэр.

Градоначальник опубликовал в сети фото экрана чужого телефона, на котором один из контактов в WhatsApp обозначен ником «Палец».

Кличко написал, что владелец может забрать аппарат, обратившись на линию 15-51.

Почему мэр Киева не захотел отдать телефон лично, раз так уверен в том, чей он, Кличко не объяснил.

Андрей Пальчевский — один из кандидатов на пост мэра столицы Украины, уроженец Киева, предприниматель, телеведущий, а также лидер партии «Победа Пальчевского». Ранее состоял в российской «Партии любителей пива».