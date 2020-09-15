Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе трансляции на своем YouTube-канале 14 сентября заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге

Есть прецеденты, когда на Лукашенко пытались подать в суд - Безпалько © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельств и показаний пострадавших граждан.

Кроме того, Цепкало заверил, что «будет более чем достаточно», если Европа введет персональные санкции против Лукашенко и его семьи.

Оппозиционный политик напомнил о прецеденте, созданном в американских судах, когда лица, причастные к пыткам и избиениям, не могли совершать финансовые операции через международные платежные системы.

«Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Республики Беларусь», — пояснил Цепкало.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца. В первые дни власти сообщали о нескольких тысячах задержанных и сотнях пострадавших.

Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан республики персональные санкции, объявив их персонами нон грата. ЕС отказался вводить против белорусского лидера ограничения из-за позиции Германии и Франции, которые посчитали, что это разрушит дипломатические каналы с Минском.

В августе страны еврозоны договорились ввести санкции против ответственных за выборы чиновников и тех, кто виновен в насилии против демонстрантов в Белоруссии. Однако в сентябре эти меры заблокировал Кипр, который потребовал включения в санкционный список семи турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. США внесли в санкционный список 16 белорусских чиновников и пообещали, что в ближайшее время расширят его.