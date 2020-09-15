«По нашей информации, около 1,5 тысячи хасидов находятся на территории приграничных с Украиной районов. Они планировали пересечь границу и попасть из Беларуси в Украину на празднование 19 сентября Нового года по еврейскому календарю», — сказал Бычковский.
Он напомнил, что в связи с ограничениями, принятыми в рамках борьбы с распространением коронавируса, украинские пограничники не пропускают иностранцев, включая этих граждан Израиля.
По его словам, хасиды оформлялись на выезд из Белоруссии, рассчитывая на пропуск на территорию Украины, но этого не произошло, и белорусская сторона предпринимает меры по оперативному оформлению для въезда назад на свою территорию паломников, среди которых есть малолетние дети и старики.