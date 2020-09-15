Около 1,5 тысячи паломников-хасидов находятся на территории Белоруссии в приграничных районах с Украиной, которая не пропускает их через свою границу из-за мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщил официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, передает РИА Новости

«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что в связи с ограничениями, принятыми в рамках борьбы с распространением коронавируса, украинские пограничники не пропускают иностранцев, включая этих граждан Израиля.

По его словам, хасиды оформлялись на выезд из Белоруссии, рассчитывая на пропуск на территорию Украины, но этого не произошло, и белорусская сторона предпринимает меры по оперативному оформлению для въезда назад на свою территорию паломников, среди которых есть малолетние дети и старики.