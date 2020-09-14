«Если мы говорим о подходах формирования и подбор кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров», — заявил он.
По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но ее перенесли на неопределенное время.
При этом Разумков отметил, что его удивляют обвинения парламента в том, что Фокин работает не для мира на Украине.
Ранее внучка Фокина призналась, что глава Офиса президента Андрей Ермак является ее другом и именно она посоветовала устроить своего дедушку в ТКГ.