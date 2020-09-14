Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение первым заместителем главы делегации в ТКГ Витольда Фокина, заявил, что пользуется другими механизмами подбора кадров. Об этом 14 сентября он рассказал на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

«Лежишь красиво!»: переписка Ермака и внучки Фокина смутила украинцев © пресс-служба президента Украины

По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но ее перенесли на неопределенное время.

При этом Разумков отметил, что его удивляют обвинения парламента в том, что Фокин работает не для мира на Украине.

Ранее внучка Фокина призналась, что глава Офиса президента Андрей Ермак является ее другом и именно она посоветовала устроить своего дедушку в ТКГ.