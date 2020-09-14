Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, передает РИА Новости 14 сентября

МИД Украины выразил протест России из-за выборов в Крыму © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Сергей Даниленко сообщил, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев получил 85,72% голосов избирателей. На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму <…>, не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины», — говорится в документе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.