На Украине задержали супружескую пару иностранцев, занимавшихся торговлей людьми – угрозами и манипуляциями втягивали украинок в проституцию и отправляли на секс-работу в Турцию. Об этом на днях сообщила пресс-служба Нацполиции Киева

По данным правоохранителей, 41-летний гражданин Турции знакомился и общался с девушками, оказавшимися в трудном финансовом положении.

«Обладая информацией о том, что деятельность по оказанию сексуальных услуг лицами женского пола на территории одной из стран имеет спрос и значительную денежную оплату, злоумышленник "устраивал» на работу"», — говорится в сообщении.

Секс-туризм по-китайски: В Одессе судят иностранцев, подозреваемых в торговле людьми © flickr.com, MannaMe

«Целью преступной группы было создание условий долговой кабалы для пострадавших и путем угроз жизни и здоровью заставить оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Кроме того, муж с женой наладили связь еще с тремя знакомыми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом», — говорится в сообщении.

Следователи завершили досудебное расследование преступления по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины и направили обвинительный акт в отношении организатора и его сообщницы в Святошинский районный суд Киева. Фигурантам дела грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.