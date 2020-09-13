По ее словам, около пяти часов вечера на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов сторонники оппозиции заблокирвали движение.
«Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги», — объяснила Ольга Чемоданова.
По информации портала tut.by, после того как милиция пустила в ход водомет, начались задержания протестующих.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».