Милиции Бреста пришлось применить водомет против участников несанкционированного митинга, так как протестующие мешали движению общественного транспорта. Об этом 13 сентября в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова

По ее словам, около пяти часов вечера на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов сторонники оппозиции заблокирвали движение.

«Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги», — объяснила Ольга Чемоданова.

Игра Лукашенко. «Беломайдан-2020» и забытая «революция» 20-летней давности © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».