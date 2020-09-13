Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, которая баллотируется на выборы мэра Киева, вызвала действующего столичного градоначальника Виталия Кличко на дебаты. Об этом Верещук заявила в эфире телеканала «Украина 24», передает 13 сентября издание «Рубрика»

Агитационный ролик кандидата в мэры Киева Верещук оказался плагиатом © Ірина Верещук Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Кличко после победы на выборах останется мэром, а Верещук может возглавить Киевскую горадминистрацию.

Вместо ответа на вопрос, согласится ли она на такое предложение, Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты, пригласив на роль модератора ведущую Наталью Влащенко.

«Было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, и могли друг другу поставить вопросы, и все бы увидели, был он эффективным или нет. Это сразу будет видно», — сказал Верещук.

Впервые Верещук вызвал Кличко на дебаты в середине июля, когда ее как кандидата от провластной партии, представлял президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, создателей снимаемого в Киеве предвыборного видеоролика с кандидатом в мэры украинской столицы от «Слуги народа» Ириной Верещук обвинили в плагиате.