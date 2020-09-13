Ранее экс-глава ОП Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Кличко после победы на выборах останется мэром, а Верещук может возглавить Киевскую горадминистрацию.
Вместо ответа на вопрос, согласится ли она на такое предложение, Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты, пригласив на роль модератора ведущую Наталью Влащенко.
«Было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, и могли друг другу поставить вопросы, и все бы увидели, был он эффективным или нет. Это сразу будет видно», — сказал Верещук.
Впервые Верещук вызвал Кличко на дебаты в середине июля, когда ее как кандидата от провластной партии, представлял президент Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее, создателей снимаемого в Киеве предвыборного видеоролика с кандидатом в мэры украинской столицы от «Слуги народа» Ириной Верещук обвинили в плагиате.