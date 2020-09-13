Осень и зима для жителей Австрии будут сложными из-за начала второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает австрийское агентство печати APA

По его словам, сейчас Австрия переживает начало второй волны, так как число инфицированных растет день ото дня.

«Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день», — заявил Курц.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 13 сентября

Канцлер Австрии призвал сограждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Себастьян Курц надеется, что хотя осенне-зимний период для австрийцев окажется трудным, к лету ситуацию стабилизируется.

К 13 сентября в мире зарегистрировали свыше 28,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 920,4 тыс. человек, более 19,4 млн выздоровели.