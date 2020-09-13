По его словам, сейчас Австрия переживает начало второй волны, так как число инфицированных растет день ото дня.
«Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день», — заявил Курц.
При этом более половины новых случаев выявили в Вене, столице Австрии.
Канцлер Австрии призвал сограждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Себастьян Курц надеется, что хотя осенне-зимний период для австрийцев окажется трудным, к лету ситуацию стабилизируется.
К 13 сентября в мире зарегистрировали свыше 28,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 920,4 тыс. человек, более 19,4 млн выздоровели.