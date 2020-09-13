Украинская власть не собиралась и не собирается идти на перемирие – действующий сейчас «режим тишины» был больше обозначен в СМИ, чем в реальной жизни, считает социолог Евгений Копатько. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Украина.ру

«Я полагаю, что украинская власть не собиралась и не собирается идти ни на какие перемирия. Есть ситуативные вещи, сейчас вот обозначенное, я подчеркиваю, перемирие — но оно было обозначено больше в средствах массовой информации, да, проявлена была воля с той и другой стороны, но по большому счету оказано было давление на людей. По факту, мы в режиме умолчания не говорили о многих вещах, которые происходили на линии фронта», — сказал эксперт.

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«Прежде всего, нужно думать о людях, чтобы было какое-то решение и видение жизненной перспективы. Вот этого сейчас нет. Это очень сильно деморализует людей», — добавил Копатько.

Полное интервью можно посмотреть здесь.