«Я полагаю, что украинская власть не собиралась и не собирается идти ни на какие перемирия. Есть ситуативные вещи, сейчас вот обозначенное, я подчеркиваю, перемирие — но оно было обозначено больше в средствах массовой информации, да, проявлена была воля с той и другой стороны, но по большому счету оказано было давление на людей. По факту, мы в режиме умолчания не говорили о многих вещах, которые происходили на линии фронта», — сказал эксперт.
По его мнению, затягивание процесса разрешения конфликта на Донбассе ни к чему хорошему не приведет.
«Прежде всего, нужно думать о людях, чтобы было какое-то решение и видение жизненной перспективы. Вот этого сейчас нет. Это очень сильно деморализует людей», — добавил Копатько.
Полное интервью можно посмотреть здесь.