Уже понятно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не уйдет в ближайшее время, однако может частично утратить свое влияние, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

По его мнению, Лукашенко выиграл темп и выиграл время, и ясно, что слухи о том, что Лукашенко сегодня-завтра уйдет, преждевременны.

«Лукашенко удержится. Другое дело, что в результате всех этих пертурбаций и неизбежного сближения с Россией он может быть понижен с должности председателя колхоза до главного агронома», — сказал Золотарев.

«Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.