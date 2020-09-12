«Москва многократно говорила о том, что ее прежде всего интересует мир в регионе. Поэтому она готова еще какое-то время соблюдать правила игры и давать Украине шанс. Другое дело, что бесконечно это продолжаться не будет, и Украине об этом стоит помнить. Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы», — сказал Гаспарян.
По его словам, нужно учитывать, что рано или поздно остальные страны нормандского формата «начнут задавать неприятные вопросы».
«Потому что они смотрят, ничего не происходит, и взятые на себя обязательства никто не выполняет. Рано или поздно Берлин и Париж будут задавать вопросы: "а почему так?" и "кто за это несет ответственность?"», — объяснил он.
Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что запланированная на четверг совместная инспекция Киева и Донецкой и Луганской Народных Республик в районе поселка Шумы не состоится. В офисе связали это с неполучением украинскими властями возможности проведения зеркальных проверок расположения подразделений народной милиции ДНР и ЛНР. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что Украина пыталась отстранить представителей ДНР от участия в совместной с ОБСЕ инспекции в нарушение существующих договоренностей. По его словам, украинская сторона потребовала от представителя ДНР справки об отсутствии COVID-19, паспорт без упоминания ДНР и ЛНР.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.