Политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Ураина.ру 11 сентября объяснил, почему Россия заняла сдержанную позицию после срыва Киевом совместной инспекции в Донбассе

Офис Зеленского прокомментировал срыв совместной с ДНР инспекции в Донбассе © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По его словам, нужно учитывать, что рано или поздно остальные страны нормандского формата «начнут задавать неприятные вопросы».

«Потому что они смотрят, ничего не происходит, и взятые на себя обязательства никто не выполняет. Рано или поздно Берлин и Париж будут задавать вопросы: "а почему так?" и "кто за это несет ответственность?"», — объяснил он.

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что запланированная на четверг совместная инспекция Киева и Донецкой и Луганской Народных Республик в районе поселка Шумы не состоится. В офисе связали это с неполучением украинскими властями возможности проведения зеркальных проверок расположения подразделений народной милиции ДНР и ЛНР. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что Украина пыталась отстранить представителей ДНР от участия в совместной с ОБСЕ инспекции в нарушение существующих договоренностей. По его словам, украинская сторона потребовала от представителя ДНР справки об отсутствии COVID-19, паспорт без упоминания ДНР и ЛНР.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.