В этом случае, считает эксперт, Польша может создать союз государств, напоминающий своими очертаниями Речь Посполитую, к возрождению которой поляки всегда стремились, что повысит вес Варшавы в Европе, поскольку она сможет опереться в Восточной Европе на подобного рода союз.
«Это достаточно населенный регион. Да, промышленность в нем где-то полностью, где-то на половину убита, но какие-то остатки плюс потенциал населения, плюс географический потенциал делают его достаточно важным игроком на политической арене», — указал Ищенко.
Тем не менее, добавил политолог, Варшава со своей агентурой не могут ресурсно обеспечить белорусский Майдан по украинскому образцу, когда люди месяцами сидят в палаточных лагерях, но она хорошо подготовилась и «почти выбила» президента Александра Лукашенко.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
При этом власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.