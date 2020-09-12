Польша активно вмешивается в белорусский кризис, поскольку геополитический контроль над республикой позволит ей замкнуть пространство от Балтики до Черного моря. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

«Путин точно не принуждал». Ищенко о том, что Россия объяснила Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

«Это достаточно населенный регион. Да, промышленность в нем где-то полностью, где-то на половину убита, но какие-то остатки плюс потенциал населения, плюс географический потенциал делают его достаточно важным игроком на политической арене», — указал Ищенко.

Тем не менее, добавил политолог, Варшава со своей агентурой не могут ресурсно обеспечить белорусский Майдан по украинскому образцу, когда люди месяцами сидят в палаточных лагерях, но она хорошо подготовилась и «почти выбила» президента Александра Лукашенко.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

При этом власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.