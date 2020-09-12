Белоруссия сможет переориентировать все свои транзитные потоки с Прибалтики на Россию только через несколько лет. До этого времени полностью перекрыть поставки через порты Балтии Минск физически не сможет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко ответит на вопросы зрителей в прямом эфире

«То есть, он может — но тогда транзита вообще не будет. Возможности любого порта не резиновые. Надо сначала создать соответствующие возможности инфраструктуры. Причем до порта еще добраться надо — поэтому надо предусмотреть возможности железных и автомобильных дорог», — пояснил Ищенко.

Слова о перекрытии транзита через Литву политолог списал на эмоциональность Лукашенко, который, в отличие от российских властей, не всегда просчитывает собственные возможности.

Но через четыре года белорусский транзит через Прибалтику действительно может быть обнулен, если отношения Минска с этим регионом останутся напряженными, считает специалист.

Этому также будет способствовать реальное формирование единого политико-экономического образования России и Белоруссии в рамках Союзного государства, заключил собеседник издания.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.