Эксперт привел данные профильных ведомств правительства РФ, согласно которым порты Ленинградской области смогут полностью обслуживать белорусский транзит только с 2024 года.
«То есть, он может — но тогда транзита вообще не будет. Возможности любого порта не резиновые. Надо сначала создать соответствующие возможности инфраструктуры. Причем до порта еще добраться надо — поэтому надо предусмотреть возможности железных и автомобильных дорог», — пояснил Ищенко.
Слова о перекрытии транзита через Литву политолог списал на эмоциональность Лукашенко, который, в отличие от российских властей, не всегда просчитывает собственные возможности.
Но через четыре года белорусский транзит через Прибалтику действительно может быть обнулен, если отношения Минска с этим регионом останутся напряженными, считает специалист.
Этому также будет способствовать реальное формирование единого политико-экономического образования России и Белоруссии в рамках Союзного государства, заключил собеседник издания.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.