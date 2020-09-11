В Кривом Роге под зданием Криворожского железорудного комбината (КЖРК) обустроили палаточный городок и начали бессрочную акцию протеста в поддержку бастующих горняков четырех шахт. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook

Почти 400 горняков Днепропетровщины поддержали бастующих коллег и готовят «итальянский удар» © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

При этом было принято решение поддержать подземные протесты и на поверхности, в результате чего у здания КЖРК были выставлены палатки.

Тем временем представители шахтеров провели встречу с администрацией предприятия, но консенсус достигнут не был.

«Консенсус не найден. Шахтеры вернулись на шахту… Протестующие на площади у здания админа КЖРК решили круглосуточно митинговать — ломать палатки», — написал Волынец.

По его данным, требование горняков — увеличение зарплаты на 10%.

Волынец также рассказал, что последними словами шахтеров на переговорах с администрацией были: «Хочешь войны — мы покажем тебе войну».

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль поручил проверить условия работы на бастующих шахтах в Кривом Роге. После нескольких дней забастовки под землей у шахтеров ухудшилось состояние здоровья.