Ранее горняки шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области объявили об акции протеста и отказались подниматься на поверхность. В их поддержку сегодня под землей протестуют 257 горняков четырех шахт КЖРК.
При этом было принято решение поддержать подземные протесты и на поверхности, в результате чего у здания КЖРК были выставлены палатки.
Тем временем представители шахтеров провели встречу с администрацией предприятия, но консенсус достигнут не был.
«Консенсус не найден. Шахтеры вернулись на шахту… Протестующие на площади у здания админа КЖРК решили круглосуточно митинговать — ломать палатки», — написал Волынец.
По его данным, требование горняков — увеличение зарплаты на 10%.
Волынец также рассказал, что последними словами шахтеров на переговорах с администрацией были: «Хочешь войны — мы покажем тебе войну».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль поручил проверить условия работы на бастующих шахтах в Кривом Роге. После нескольких дней забастовки под землей у шахтеров ухудшилось состояние здоровья.