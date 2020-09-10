Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что саммит лидеров стран «нормандской четверки» пройдет вскоре после встречи их политических советников в Берлине 11 сентября. Об этом украинский президент сообщил в своем Twitter по итогам телефонного разговора с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, который состоялся 10 сентября

Песков разъяснил позицию РФ по переговорам о Донбассе на уровне политсоветников © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за оценку усилий Украины на пути к мирному урегулированию на Донбассе. По его словам, достижение мира остается приоритетом для него и всех украинцев.

«Надеемся, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" принесет четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры "нормандской четверки"», — написал он.

Ранее издание «Страна.ua» опубликовало копию письма, которое Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу не соответствует действительности.